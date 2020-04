Bpost vraagt vanaf maandag 0,25 euro coronatoeslag aan verzenders van pakjes Sven Watthy

09 april 2020

13u39 304 Economie Vanaf paasmaandag kost het grote bedrijven die online verkopen meer om hun producten bij mensen thuis te krijgen via Bpost. Het postbedrijf zal 0,25 euro toeslag vragen per pakketje. Zelfstandigenorganisatie Unizo noemt dat “een bijzonder cynisch paascadeau”.

Het postbedrijf informeert momenteel zogenaamde contractuele klanten over de toeslag van 25 eurocent per pakje, die ingaat vanaf maandag. “Het gaat over webshops die meer dan 500 pakjes per jaar rechtstreeks naar onze sorteercentra sturen,” verduidelijkt Barbara Van Speybroeck de woordvoerster van Bpost.

“We vragen een hogere toeslag tijdens de eindejaarsdrukte rond Kerstmis. Wie thuis iets ontvangt of naar een postkantoor gaat om pakjes te versturen wordt niet geraakt.”

Bpost is een jaarlijkse piekperiode gewoon. Rond Kerstmis is het niet abnormaal dat er op een dag bijna twee keer zo veel leveringen worden gedaan als doorheen het jaar. Eind 2019 vlogen op een handvol dagen 480.000 pakjes op één dag de deur uit, richting België en Nederland. Normaal zijn dat er 280.000.

Plotse kosten

Zo druk als vlak voor de feestdagen is het niet, geeft Van Speybroeck toe. “Maar we zitten wel in de buurt van 400.000 pakjes per dag. “De coronatoeslag zal wegvallen als we weer naar normale volumes zakken.”

“Het lijkt me logisch dat dat zal gebeuren wanneer de overheid coronamaatregelen versoepelt. Ondertussen weigeren we geen enkel pakje. De coronatoeslag dekt maar een fractie van de extra kosten die we nu onaangekondigd incasseren.”

