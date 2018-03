Bpost vraagt leveranciers vrijwillig 2% van vorig jaar gefactureerd bedrag terug te storten 'voor een goede relatie': "Dit lijkt op chantage" IB

02 maart 2018

04u51

Bron: Belga 3 Economie Overheidsbedrijf Bpost stuurt mails naar leveranciers met de vraag om 2 procent van het gefactureerde bedrag van vorig jaar terug te storten in ruil voor een 'goede relatie'. Dat schrijft De Tijd vandaag.

"We zijn een bedrijf in volle transformatie en willen de besten zijn. We zoeken constant naar manieren om onze kosten te verminderen en willen werken met de beste leveranciers. Daarom vragen we u om 2 procent van het vorig jaar aan ons gefactureerde bedrag via een creditnota terug te storten."

"Chantage"

Die merkwaardige e-mail kregen honderden leveranciers van Bpost de afgelopen dagen in hun mailbox. Het postbedrijf berekende in de mail ook het exacte bedrag dat het graag teruggestort krijgt. Een leverancier die liever anoniem blijft, omdat hij vreest van de leverancierslijst te worden geweerd, noemt het initiatief een heel twijfelachtige praktijk "die lijkt op chantage", zeker voor spelers die nog een contract met Bpost lopen hebben.

De postgroep bevestigt dat ze de mail verstuurde. Volgens woordvoerder Baudouin de Hepcée is het een gebruikelijke praktijk in de aankoopwereld.