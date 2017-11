Bpost rondt overname van Amerikaans e-commercebedrijf Radial af IB

04u11

Bron: Belga 0 BELGA CEO Koen Van Gerven van Bpost. Economie Bpost heeft de overname van Radial afgerond, het Amerikaanse bedrijf dat actief is als logistiek dienstverlener in de e-commercesector. Het postbedrijf verwierf gisteren alle aandelen, nadat de mededingingsautoriteiten daarvoor het licht op groen hadden gezet.

"Voor bpost betekent het afronden van deze overname een grote sprong voorwaarts in haar ambitie om een leidende speler te worden in de logistieke dienstverlening voor e-commerce, zowel in de Benelux, Europa, Noord-Amerika als wereldwijd", zegt bpost in een persbericht. Radial heeft zijn hoofdkantoor in King of Prussia, Pennsylvania. In 2017 verwacht het bedrijf een omzet tussen 0,97 en 1,02 miljard dollar.

Bpost telt 820 miljoen dollar (ongeveer 700 miljoen euro) neer voor het bedrijf actief in de e-commerce, zo bleek eerder al. Radial is zelf geen webwinkel, maar is voor bedrijven die klant zijn actief in de volledige keten van e-commerce.