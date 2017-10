Bpost neemt Amerikaanse pakjesbedrijf Radial over 08u01

Bron: Belga 4 ANP Economie Postbedrijf bpost trekt op overnamepad in de Verenigde Staten. Het neemt er het pakjesbedrijf Radial volledig over voor 820 miljoen dollar (ongeveer 700 miljoen euro).

Radial, gevestigd in de oostelijke staat Pennsylvania, stelt 6.700 mensen tewerk (uitgedrukt in voltijdse equivalenten). Het bedrijf verwerkte vorig jaar in zijn 24 distributiecentra meer dan 306 miljoen pakjes en verwacht dit jaar een omzet van circa 1 miljard dollar.



De overname, die vermoedelijk in het laatste kwartaal van dit jaar rond zal zijn, "versnelt de expansie van de logistieke dienstverlening voor e-commerce" van bpost, zo staat in een persbericht. "Deze overname betekent een grote sprong voorwaarts voor bpost en is van cruciaal belang om een leidende speler te worden in de logistieke dienstverlening voor e-commerce, zowel in de Benelux en Europa als wereldwijd", wordt bpost-topman Koen Van Gerven geciteerd.









Bpost heeft sinds de mislukte overname van het Nederlandse PostNL verschillende overnamevoorstellen gekregen. Een van de dossiers was dat van het Amerikaanse pakjesbedrijf Radial, dat bpost de nodige schaal en competenties levert om een belangrijke rol te spelen op de e-commercemarkt.

De poging om PostNL over te nemen, heeft volgens Van Gerven aan vele mensen duidelijk gemaakt dat bpost een sterk bedrijf is en veel ambitie heeft. "We hebben sindsdien veel voorstellen op tafel gekregen", zegt de CEO. "Een aantal hebben we afgewezen omdat ze niet pasten, een aantal hebben we niet kunnen afronden. Radial kregen we wel helemaal rond en daar ben ik heel fier op."

Bpost legt 820 miljoen dollar (700 miljoen euro) op tafel voor het Amerikaanse pakjesbedrijf, volgens Van Gerven "na Amazon de grootste provider van e-commercediensten in de VS". De prijs is volledig marktconform, klinkt het nog.

"Deze overname versnelt onze ambitie om een belangrijke speler te worden in de wereld van de e-commerce", zegt Van Gerven. "We waren al langer bezig die wereld te verkennen, onder meer in Nederland, de VS en Canada. Daaruit hebben we geleerd dat schaal belangrijk is en dat we nog een aantal competenties nodig hadden. Radial levert ons beide."

Met 24 distributiecentra en 6.700 werknemers (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) verwacht Radial dit jaar een omzet te boeken van ongeveer 1 miljard dollar.