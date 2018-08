Bpost en Galapagos blinken uit op beurs, Telenet stijgt en Proximus zakt sam

09 augustus 2018

18u09

Bron: belga 0 Economie De Brusselse beurs zet haar zaagtandpatroon verder. Na de daling van gisteren herstelde de Bel20-index zich weer. De graadmeter sloot 0,65 procent hoger af op 3.888,81 punten. Bij de aandelen die meetellen voor de berekening ervan werkten bpost en Galapagos zich in de kijker.

De grootste vooruitgang bij de elitewaarden kwam op naam van bpost, dat 6,57 procent hoger eindigde op 14,27 euro. De beleggers toonden zich tevreden dat de resultaten van het bedrijf geen nieuwe onverwachte tegenvallers vertoonden. Mede door de overname van het Amerikaanse Radial kon het zijn omzet in het tweede kwartaal van 699,6 miljoen euro optrekken tot 928,4 miljoen euro, al kon dat niet beletten dat de nettowinst volgens internationale boekhoudnormen in dezelfde periode van 99,7 miljoen euro naar 65,5 miljoen euro daalde. Volgens de Belgische boekhoudnormen was er daarentegen een stijging van 76,5 miljoen euro naar 86,2 miljoen euro.

KBC deed het eveneens uitstekend met een winst van 2,31 procent bij een slotkoers van 65,44 euro. De financiële groep zag zijn winst in het tweede kwartaal nochtans van 855 miljoen euro naar 692 miljoen euro terugvallen. De hogere rentewinst van de bank en goede resultaten in de schadeverzekeringen volstonden niet om de daling van de handel voor eigen rekening, een aantal waardeaanpassingen en het verwerken van een oud juridische dossier te compenseren. Na het einde van het kwartaal verkocht het concern aan Goldman Sachs voor 1,9 miljard euro aan kredieten van zijn Ierse dochter waarvan de volledige terugbetaling onzeker is. Het levert nog een boekhoudkundige winst op van 14 miljoen euro. In november keert KBC een interimdividend van 1 euro uit.

Galapagos realiseerde een bonus van 1,11 procent bij een slotkoers van 98,04 euro. Het zorgt er meteen voor dat de totale beurswaarde van het bedrijf voor het eerst boven 5 miljard euro uitkomt.

Telenet verdapperde 0,67 procent tot 44,80 euro. De telecom- en mediagroep haalde 475 miljoen dollar en 205 miljoen euro aan vers geld op via de uitgifte van twee termijnleningen, met looptijden tot respectievelijk 2026 en 2027.

Brede markt

Op de brede markt profiteerde Fagron van een koopaanbeveling van KBC Securities, dat zijn koersdoel van 16,50 euro naar 18,00 euro optrok. De leverancier van grondstoffen voor de apotheek werd 2,37 procent meer waard bij een slotkoers van 16,44 euro.

Euronav scoorde 1,08 procent beter bij een slotkoers van 7,41 euro. De lage tarieven voor het maritieme transport van olie deden de omzet van de tankerrederij in de eerste jaarhelft van 209,6 miljoen dollar naar 202,8 miljoen dollar zakken. De nettowinst van 10,1 miljoen dollar sloeg om in een verlies van 51,6 miljoen dollar. Toch waren de resultaten beter dan verwacht.

Verlies bij de grote waarden was er dan weer vooral voor Proximus. De telecomwaarde gleed 0,90 procent weg tot 20,96 euro.

Op de tweede rij kende Recticel al betere dagen. De producent van schuimrubber gaf 2,29 procent prijs bij een slotkoers van 9,83 euro.

Zenitel daalde op enige afstand nog 0,73 procent tot 13,60 euro. Het communicatiebedrijf vijzelde zijn omzet in de eerste jaarhelft op van 30,2 miljoen euro tot 31,1 miljoen euro. De nettowinst klom van 0,7 miljoen euro tot 1,3 miljoen euro.