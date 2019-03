Bpost en Engie verdwijnen uit Bel20-index, Barco en WDP nemen hun plaats in SPS HA

05 maart 2019

18u26

Bron: Belga 0 Economie Zoals verwacht verdwijnen bpost en Engie vanaf midden maart uit de Bel20-index. Dat bevestigt Euronext Brussel na sluiting van de beurs. Technologiebedrijf Barco, dat eerder al in de Bel20 heeft gezeten, en vastgoedgroep WDP, zullen hun plaats innemen.

Elk jaar rond deze periode wordt de korf van de twintig belangrijkste aandelen van het land grondig gewogen. Daarbij worden bepaalde criteria gehanteerd, zoals het percentage werknemers in België, de liquiditeit of de vrije beurswaarde van de genoteerde bedrijven. Dat leidt soms tot een herschikking van de Bel20-index.

Het vertrek van bpost uit de Bel20 is geen verrassing. De beurskapitalisatie van het Belgische postbedrijf is immers fors gezakt. Bij Engie speelt dan weer het verstrengde reglement voor buitenlandse aandelen een rol. Daarin is bepaald dat minstens vijftien procent van het personeel in België moet tewerkgesteld zijn, en dat is voor de moeder van Electrabel niet het geval. Beurshuis KBC Securities berekende op basis van het jongste jaarverslag dat Engie slechts 10,7 procent Belgische personeelsleden telt.

De plaats van bpost en Engie wordt vanaf 18 maart ingenomen door Barco en WDP. De eerstgenoemende technologiegroep uit Kortrijk beschikt over een groot pakket vrij verhandelbare aandelen en heeft een sterk jaar achter de rug. Barco maakte in het verleden trouwens ook al eens deel uit van de Belgische sterindex, maar moest die begin 2007 verlaten.

Onderneming van het Jaar

Vastgoedgroep WDP, in 2017 nog Onderneming van het Jaar in Vlaanderen, kende de voorbije jaren ook een stevige groei, met intussen meer dan drie miljoen vierkante meter semi-industrieel en logistiek vastgoed in de portefeuille, verdeeld over 160 sites in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Roemenië. De groep uit Wolvertem heeft sinds 1999 een beursnotering in Brussel en sinds 2015 in Amsterdam.

Bpost zal voortaan deel uitmaken van de BEL Mid-index, aldus nog Euronext.