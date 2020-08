Bpost bevestigt jaarprognose: bedrijft schrapt dividend ttr

04 augustus 2020

22u02

Bron: belga 0 Economie Bpost leed in het tweede kwartaal onder een sterke daling van het brievenvolume, maar het bedrijf behield naar eigen zeggen zijn "veerkracht" dankzij goede prestaties op vlak van e-commerce en pakjesleveringen. Het postbedrijf bevestigt zijn jaarprognose, maar heeft wel besloten om voor het boekjaar 2020 geen dividend uit te keren, zo maakte het vandaag bekend bij de voorstelling van de halfjaarcijfers.

De omzet van bpost bedroeg in het tweede kwartaal 1,052 miljard euro, een stijging met 12,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De inkomsten vóór belastingen en rente (ebit) bedroegen 70,2 miljoen euro, een daling met 30 procent. Het bedrijf schat de totale impact van de coronapandemie op het ebit van de groep op -9,5 miljoen euro voor wat het tweede kwartaal betreft.

De groei van het pakjesvolume in België en Nederland explodeerde in de maanden april, mei en juni (+78,4 procent) en op 4 mei werd een piek opgetekend van maar liefst 527.209 geleverde pakjes in België. Het aantal rondgedragen brieven daalde daarentegen in volle coronaperiode met 17,7 procent terwijl deze activiteit normaal gezien traditioneel winstgevender is. Het zorgde ervoor dat de nettowinst van bpost uiteindelijk kromp met 30 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019 en afklokte op 43,6 miljoen euro.

"De visibiliteit blijft klein en de ruimere economische impact van Covid-19 zal waarschijnlijk pas tijdens de komende jaren duidelijk worden. Covid-19 heeft ertoe geleid dat de wereld waarin wij actief zijn, versneld wordt gedigitaliseerd. Dit uit zich in een aanzienlijke stijging van de e-commercepenetratie, getuige daarvan is de enorme organische groei van het pakjesvolume tijdens het tweede kwartaal hoger dan 78 procent en de sterke stijging van onze inkomsten van e-commercelogistiek, zowel in de Verenigde Staten bij Radial als in Europa", verklaarde CEO Jean-Paul Van Avermaet van bpost.

Onzekerheid

Volgens de topman bevestigen deze resultaten "dat de diversificatiestrategie die de bpost groep sinds een aantal jaren volgt, de juiste is voor een leefbare toekomst". Voor het eerste semester van 2020 bedroegen de bedrijfsopbrengsten 1,99 miljard euro (+7,9 procent), het EBIT lag op 141,3 miljoen euro (-25,9 procent) en de nettowinst beliep 91,5 miljoen euro (-18,9 procent).

Rekening houdend met de onzekere situatie als gevolg van het coronavirus zal de raad van bestuur van bpost de jaarlijkse algemene vergadering aanbevelen om aan de aandeelhouders geen dividend uit te keren op de resultaten van 2020. Het bedrijf herbevestigt wel dat de aangepaste EBIT van de groep in 2020 tussen 240 en 270 miljoen euro zal bedragen, op voorwaarde dat er dit jaar geen tweede nationale of belangrijke lokale lockdown meer komt, noch een andere gebeurtenis als gevolg van de onzekere toestand die gelieerd is aan Covid-19.