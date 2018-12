Bpost behandelt deze week meer dan 420.000 pakjes per dag: bedrijf zet 900 tijdelijke medewerkers in HR

17 december 2018

08u11

Bron: Belga 0 Economie Het pakjesverkeer blijft boomen. Bpost verwacht deze week meer dan 420.000 pakjes per dag te behandelen. Dat is een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar en toen ging het ook al om een record. Om de drukte de baas te kunnen, zet het bedrijf 900 extra tijdelijke medewerkers in.

Het postbedrijf merkt dat steeds meer Belgen hun geschenken of favoriete outfit voor kerst of nieuwjaar online kopen. Al die spullen moeten ook aan huis worden gebracht en dat gebeurt onder meer door bpost. Vorig eindejaar merkte het postbedrijf al een verdubbeling van het aantal pakjes en dit jaar komt daar nog eens 25 procent bovenop.

"De drukke periode begon opvallend vroeg dit jaar: een belangrijke stijging in het aantal pakjes werd reeds opgemeten sinds ‘Black Friday’ en ‘Cyber Monday’ op 23 en 26 november. Maar nu het kerstweekend in zicht komt, stijgt het aantal pakjes binnen het netwerk elke dag tot recordhoogtes", klinkt het.

Verdubbeling

Deze week, met kerstmis in het vooruitzicht, verwacht bpost gemiddeld meer dan 420.000 pakjes per dag te verwerken, met uitschieters tot 450.000. Ter vergelijking: dat is een verdubbeling ten opzichte van een gewone werkdag.

Om alles in goede banen te leiden en elk pakje tijdig op zijn bestemming te brengen, heeft het bedrijf 900 extra tijdelijke medewerkers gerekruteerd. Daarnaast kan bpost rekenen op een uitgebreid netwerk van vijf sorteercentra en 13.000 postbodes. Mét succes: volgens bpost wordt 95 procent van de pakjes binnen de 24 uur geleverd.

Op 18 december schenkt bpost 20 eurocent per besteld pakje aan Music For Life en Viva For Life. Per verstuurde 'Mobile Postcard' tussen 18 en 24 december, komt daar 20 cent bovenop.