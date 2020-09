BP ziet einde aan heerschappij van olie SPS

14 september 2020

16u21

Bron: Belga 0 Economie De Britse energiereus BP ziet een einde aan de niet-aflatende vraag naar olie. Het bedrijf is de eerste oliereus die het einde van een tijdperk uitroept, dat volgens vele anderen nog minstens een decennium of langer zou duren. Het verbruik zal waarschijnlijk nooit nog op het niveau komen van voor de coronacrisis, nu de energietransitie de focus weg van fossiele brandstof legt, klinkt in de jaarlijkse BP Energy Outlook.

Zowel de bazen van energiereuzen als ministers van lidstaten van oliekartel OPEC claimden dat de olieconsumptie decennia van groei zal kennen. Steeds weer benadrukten ze dat enkel olie kan instaan voor de groeiende wereldbevolking en uitbreidende middenklasse. Volgens het financieel nieuwsagentschap Bloomberg breekt BP nu met die mantra.

De Britse energiereus omschrijft een andere toekomst, waarin de heerschappij van olie wordt uitgedaagd en uiteindelijk verdwijnt. Volgens Bloomberg verklaart dat waarom BP tot op heden het verst is gegaan van de sectorgenoten om de activiteiten in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs.

Verschillende scenario’s

CEO Bernard Looney zei in augustus dat hij de olie- en gasoutput met 40 procent wil verminderen in het komende decennium. Ook wil hij 5 miljard dollar (zo’n 4,21 miljard euro) per jaar uitgeven om BP om te vormen tot een van de grootste hernieuwbare-energiebedrijven. Hij vermoedt dat de olieconsumptie al heeft gepiekt als gevolg van de coronapandemie, strikter regeringsbeleid en veranderingen in het gedrag van de consument.

In het BP Energy Outlook staan verschillende scenario's beschreven: één waarbij de consumptie tegen 2050 met 50 procent lager gaat, en met bijna 80 procent in een ander scenario. In een 'business-as-usual'-situatie zou de vraag herstellen, maar dan op ongeveer 100 miljoen vaten per dag stagneren gedurende de volgende 20 jaar.