Boze topman ZEB wil open op 11 mei: “Desnoods bellen we zélf alle ziekenhuizen op” Joeri Vlemings

27 april 2020

17u03

Bron: retaildetail.be 130 Economie Luc Van Mol, topman van modeketen ZEB, begrijpt de opgegeven reden niet waarom de winkels misschien toch niet mogen openen op 11 mei: de overheid die blijkbaar niet weet wie de nieuwste Covid-patiënten in de ziekenhuizen zijn. Terwijl het van essentieel belang is of ze uit de woonzorgcentra dan wel uit de algemene bevolking komen. “200 patiënten traceren, veel werk kan dat toch niet zijn?”, klinkt het vol onbegrip op retaildetail.be. “Desnoods bellen we zélf alle ziekenhuizen op.”

De boze CEO werpt zich op als spreekbuis van ongetwijfeld heel veel van zijn collega’s en van andere burgers, die zich, net als Van Mol, afvagen hoe moeilijk het kan zijn om te achterhalen wie de nieuw opgenomen patiënten zijn. Nochtans blijkt dat volgens de overheid cruciaal in de beslissing om de winkels al dan niet op 11 mei opnieuw de deuren te laten openen.



Viroloog Steven Van Gucht spreekt over een dubbele epidemie in ons land: één binnen de algemene bevolking, en één binnen de woonzorgcentra. Maar die cijfers worden wel steevast samengevoegd, wat mogelijk de reden is waarom het aantal ziekenhuisopnames al dagen stabiliseert in plaats van daalt. Luc Van Mol begrijpt die aanpak niet. “Het punt is: als dat komt doordat de zorgcentra meer patiënten naar de klinieken sturen, dan is er eigenlijk geen probleem”, aldus een ziedende Van Mol op retaildetail.be. “Want dan zijn die opnames dus niet het gevolg van het niet respecteren van de social distancing, dan komen de voorgestelde maatregelen niet in gevaar en mogen de winkels openen. Maar, als het daardoor niet komt, dan hebben we volgens Van Gucht een issue. Welnu: wat ik niet begrijp is, waarom we niet weten waar die patiënten vandaan komen.”

Halve dag werk met tien man

Nagaan waar 200 patiënten vandaan komen, dat kan toch niet veel werk zijn, hekelt Van Mol de hele situatie. “We zijn 2.000 mensen aan het zoeken die moeten traceren wie met wie in contact is gekomen, maar eens bellen over 200 patiënten lukt niet?” Van Mol begrijpt niet dat de ambtenarij blijkbaar geen actie wil ondernemen. “Gewoon de telefoon pakken en de klinieken bellen om 200 mensen op te zoeken. Ik wil dat desnoods zelf doen met mijn management: met tien man is dat een halve dag werk. En dan weten we het tenminste.”

Volgens Van Mol is er verder in andere landen zoals Nederland en Duitsland geen probleem, ook al zijn daar de winkels wél open. Hij vindt tot slot dat de gebruikte berekeningsmodellen geen rekening houden met de voorzorgsmaatregelen die winkeliers zullen nemen. “Van mij mag de overheid absoluut zeer streng controleren en winkels sluiten die er hun voeten aan vegen. Maar we willen wel kunnen openen”, besluit hij.

Toch moeilijk voor De Block

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) kreeg gisteren al de vraag in VTM Nieuws of ze wil laten onderzoeken wie van de opgenomen patiënten uit de woonzorgcentra komt en wie uit het actieve leven. “De ziekenhuizen moeten ons nu al een groot aantal gegevens doorgeven”, zei De Block. “Wij kunnen moeilijk aan alle ziekenhuizen elke dag opnieuw gaan vragen ‘vraag het beroep aan de mensen’, ‘vraag of ze in een woonzorgcentrum zitten’, … Dat wordt allemaal wel genoteerd, maar die analyse zal heel moeilijk zijn om elke dag vol te houden.”

