Bouwvakkers beter vergoed voor uren in de camionette, voortaan wel één van de landstalen of Engels op bouwwerf verplicht

TMA

20 juni 2019

13u48 0 bouw Het is een klassiek beeld: een camionette van een bouwbedrijf die met enkele arbeiders op weg is naar de werf. Bouwvakkers zullen daar voortaan beter voor worden vergoed, kwamen vakbonden en werkgevers overeen. Daarnaast zal op een bouwwerf voortaan iemand één van onze landstalen of het Engels moeten machtig zijn.

Bonden en werkgevers hebben een protocol van sociaal akkoord bereikt voor de periode 2019-2020 voor de 170.000 bouwvakkers in ons land. Daarin heel wat klassieke afspraken, zoals een verhoging van de lonen met 1,1 procent de komende twee jaar en afspraken over brugpensioen en eindeloopbaan.

Landstaal of Engels

Een opvallende passage daarin is dat per aannemer één iemand op de werf ofwel één van de Belgische landstalen of het Engels moet machtig zijn. “Een maatregel die kadert in de strijd tegen sociale dumping”, aldus Patrick Vandenberghe, voorzitter van ACVBIE (bouw, industrie en energie).

Dat moet onder meer toelaten om beter de veiligheidsinstructies op de werf door te geven. Een extra maatregel is dat buitenlandse bedrijven die werknemers naar ons land detacheren voortaan ook zullen moeten bijdragen aan het veiligheidsfonds. Volgens Vandenberghe zullen de gemaakte afspraken over het taalgebruik en de verplichte bijdrage voor het fonds “bindend” zijn als ze in een cao worden gegoten.

Betere vergoedingen

Het ontwerp van cao bevat ook afspraken over de mobiliteit, aldus Vandenberghe. "Bouwvakkers zitten vaak lang in hun camionette naar de werf. Door de vele files zijn ze steeds langer onderweg", aldus Vandenberghe. "Ze zullen daar voortaan beter voor worden vergoed". Concreet wordt de vergoeding voor die uren onderweg, de mobiliteitsvergoeding, opgetrokken met 20 procent.



Chauffeurs die onderweg zijn zonder passagiers krijgen ook een extra vergoeding. En wie op jaarbasis 43.000 kilometer of meer op teller heeft staan, krijgt een extra recupdag. "Dat is voor ons een symbolische doorbraak. Voor het eerst wordt tijd gehonoreerd", aldus de voorzitter van de christelijke bouwvakbond.