Bouwvakker in loondienst verliest terrein: zelfstandigen en gedetacheerden nemen over HR

07 januari 2019

07u12

Bron: Belga 0 Economie Minder dan de helft van wie actief is op de Belgische bouwwerven, heeft het statuut van bouwvakker in loondienst. Zelfstandigen en gedetacheerden nemen de bouw over, schrijft De Standaard maandag.

Eind 2017 was de bouw goed voor 320.000 jobs, 30.000 meer dan in 2012. Achter die expansie gaan twee tegenovergestelde bewegingen schuil. Het aantal (buitenlandse) gedetacheerden is tussen 2012 en 2017 meer dan verdubbeld, tot bijna 76.000. Ook het aantal zelfstandigen (in hoofdberoep) is flink toegenomen, tot bijna 47.000.

Tegelijkertijd daalde het aantal arbeiders in loondienst, van 172.000 naar iets minder dan 150.000. Daardoor is het aandeel van de klassieke bouwvakker gezakt naar 46,6 procent.

Freelancers

"Bouwbedrijven die met Belgisch personeel werken, kampen met hoge loonkosten, een strakke arbeidswetgeving, lange opzegtermijnen en een nijpend gebrek aan kandidaten om hun vacatures in te vullen", zegt Jean-Pierre Waeytens van de kmo-federatie Bouwunie. “Daartegenover staat veel oneerlijke concurrentie. We worden al jaren overstelpt door goedkope buitenlanders (met het statuut van gedetacheerden) en recentelijk ook door (fiscaal gestimuleerde) bijklussers.”

Om al die redenen zouden de bouwbedrijven meer gebruik willen maken van (zelfstandige) freelancers, luidt het bij de Bouwunie. Die vraagt een aanpassing van de arbeidsrelatiewet.

Bekijk ook:

Bouwvakker laat zich stiekem gaan op muziek Ariana Grande.

Alerte bouwvakker redt peuter die aan balkon bengelt.