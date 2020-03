Bouwunie vreest voor 245.000 extra tijdelijke werklozen en gigantische bouwachterstand

Na ontelbare andere sectoren, dreigt nu ook de bouw compleet stil te vallen. Slechts 4 op de 10 aannemers zijn vandaag nog aan de slag, de meerderheid van hen dan nog op halve kracht, of minder. Dat blijkt uit een bevraging van de Bouwunie bij 811 bouwbedrijven. “Als deze tendens zich voortzet, zullen er zéér zware vertragingen volgen”, weet Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. “Een maand stilstand, betekent doorgaans ook een maand vertraging voor wie bouwplannen heeft. Extra overuren en eventueel iets beter weer kunnen daarvan misschien een klein stukje afknabbelen, maar drie maanden stilstand, is ook drie maanden vertraging. Het uiteindelijke effect is sowieso zwaar negatief.”

Vooral een gebrek aan bouwmaterialen en de verplichte afstandsmaatregelen waardoor veel personeel is uitgevallen, dreigen volgens de beroepsfederatie de sector weldra volledig lam te leggen. “Voor sommige materialen die vanuit het buitenland moeten komen, verloopt de aanlevering erg moeizaam. Maar door miscommunicatie sloten ook al heel wat leveranciers van bouwmaterialen, terwijl dat transport wel degelijk is toegestaan.”

Een ander probleem is het gebrek aan personeel. Volgens de Bouwunie zegt 24 procent van de bouwbedrijven niet te kunnen werken omwille van het grote aantal afwezigheden. “Wie niet ziek is, voelt misschien wel druk van het thuisfront om niet meer uit werken te gaan. Ook de publieke opinie vindt het schijnbaar bizar nog mensen op werven aan het werk te zien. Ook voor ons primeren de gezondheid en veiligheid. Maar mits de gekende voorschriften van social distancing worden gerespecteerd, is het nog steeds aangewezen gewoon aan het werk te blijven.”

Extra camionettes

Een van de knelpunten is het vervoer van en naar de werf. Heel wat bouwvakkers zien het niet langer zitten dagelijks in groep met camionettes naar de werf te rijden. Bouwbedrijf DCA uit Beerse, dat zo’n 600 medewerkers telt, huurde daarom extra busjes in zodat de ‘social distancing’ van anderhalve meter altijd kan worden gegarandeerd. “Sommigen pendelen nu uitzonderlijk ook alleen, met eigen vervoer”, zegt Isabelle Huybrechts. Toch moest ook DCA gisteren door het tekort aan volwaardige ploegen en het gebrek aan materialen beslissen de activiteiten tijdelijk terug te schroeven. Vanaf woensdag zal zowat de helft van de medewerkers er tijdelijk werkloos zijn. “Als de nodige materialen niet worden geleverd, kan ook niet worden gewerkt. Een aantal opdrachtgevers of onderaannemers legden uit veiligheidsoverweging de werf ook zelf al stil. Het leidt dus geen twijfel dat de oplevering van een aantal projecten hoe dan ook vertraging zal oplopen. Geen mens die vandaag weet hoe groot die zal worden.”

Komt de hele sector effectief tot stilstand, dan betekent dat tijdelijke werkloosheid voor in totaal 195.000 arbeiders en bedienden. “Nog eens ruim 50.000 zelfstandigen, zoals loodgieters, dakdekkers en schilders, zouden zich op het overbruggingsrecht kunnen beroepen”, weet Waeytens van de Bouwunie. “Dat wordt voor de maatschappij een gigantische kost om dragen.”

