Bouwsector verwacht dit jaar tot 2 procent groei KVDS

06 februari 2019

11u22

Bron: Belga 0 Economie De bouw stelt het goed. Het aantal bouwwerken nam vorig jaar met 2 à 2,5 procent toe en verwacht wordt dat de groei ook dit jaar zal aanhouden. Het zou evenwel om een kleinere toename gaan van 1,5 à 2 procent. De orderboeken van bouwbedrijven zijn momenteel gemiddeld voor meer dan 6 maanden gevuld, het beste resultaat in 10 jaar.

Ondanks een zekere afkoeling van de economie is het ondernemersvertrouwen in de bouw daarmee nog altijd groot, zo stelt de Confederatie Bouw. De werkgelegenheid nam tussen 1 oktober 2017 en 30 september 2018 toe met bijna 3.000 eenheden (1.800 werknemers en 1.100 zelfstandigen). Er laat zich wel een krapte op de arbeidsmarkt voelen in de sector: aan het einde van het derde kwartaal van 2018 stonden er 16.500 vacatures open. Dat tekort aan arbeidskrachten zet een rem op de activiteiten van heel wat bouwbedrijven.

Werken

In 2018 werden er zo'n 59.000 nieuwe woningen en appartementen gebouwd. Dat zijn er 15 procent meer dan in 2017. Nochtans doet die stijging zich alleen voor in Vlaanderen. Dat heeft te maken met het anticipatie-effect op de verstrenging van de energienorm in Vlaanderen die inging op 1 januari 2018. In Wallonië daalde de nieuwbouw van huizen en appartementen met 5 procent, in Brussel zelfs met een kwart. Het aantal infrastructuurwerken nam in 2018 dan weer met 10 procent toe. Dat is voor een groot stuk het gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen en de intensivering van de werken aan de Brusselse metro.





In 2018 steeg de bouwkost met 3,6 procent, meer dan de inflatie die 2,1 procent bedroeg. Dat heeft uitsluitend te maken met de scherpe stijging van de kost van bouwmaterialen (+ 5,6 procent). Die stijging van de bouwkost is uitzonderlijk. Normaal volgt die de evolutie van de inflatie. Wat de kost in 2019 betreft, zal die grotendeels afhangen van de evolutie van de materiaalprijzen.