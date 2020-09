Bouwconcern BAM schrapt mogelijk honderden banen HR

30 september 2020

08u56

Bron: Belga 0 Economie Het Nederlandse bouwconcern BAM, ook actief in België, gaat vanwege de coronacrisis waarschijnlijk honderden banen schrappen.

Het bedrijf heeft een grote reorganisatie aangekondigd, maar gaat nog in overleg met ondernemingsraden en vakbonden over het precieze aantal arbeidsplaatsen dat moet verdwijnen. BAM verwacht dat het herstructureringsprogramma zal zorgen voor kostenbesparingen van 100 miljoen euro per jaar.



In totaal telt BAM ongeveer 18.000 medewerkers. Het Nederlandse bedrijf somt op zijn website Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland op als zijn thuismarkten.

