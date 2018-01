Botoxproducent Allergan schrapt ruim 1.000 banen kv

Farmaceut Allergan, vooral bekend van Botox, schrapt meer dan duizend arbeidsplaatsen. Wereldwijd werken er ongeveer 18.000 mensen voor het Ierse bedrijf, in ongeveer honderd landen. In België, in Diegem, is er een sales- en marketingafdeling gevestigd.

De ingreep in het personeelsbestand moet Allergan helpen om kosten te besparen. Er zou vooral gesnoeid worden in de commerciële activiteiten van de onderneming. Ook 400 vacatures worden geschrapt.

De kosten die met de herstructurering samenhangen, schat het bedrijf op 125 miljoen dollar, voornamelijk voor vertrekregelingen. De besparingen worden geraamd op 300 miljoen tot 400 miljoen dollar.