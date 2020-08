Booking.com ontslaat tot een kwart van het personeel HR

04 augustus 2020

11u59

Bron: ANP 1 Economie Booking.com gaat tot een kwart van al zijn werknemers ontslaan om de coronacrisis het hoofd te bieden. Dat heeft de topman van de boekingssite Glenn Fogel gemeld aan zijn personeel. In de komende weken moet duidelijk worden welke afdelingen, landen en hoeveel werknemers precies worden getroffen.

Bij Booking.com, van oorsprong een Nederlands bedrijf, werken ruim 17.000 mensen, waarvan 5.500 op het hoofdkantoor in Amsterdam. Het bedrijf beschikt wereldwijd over 198 kantoren in meer dan 70 landen, waaronder ook in Brussel.

“In mijn hart hoopte ik lange tijd dat dit niet zou gebeuren”, zei Fogel in een videoboodschap aan zijn personeel. “Niets kan echter de impact verzachten die deze crisis heeft gehad en die het blijft hebben op zowel de reisindustrie als ons bedrijf.” Hij omschreef de afgelopen vijf maanden als “de grootste sociale en economische crisis van ons leven”.

Booking werd hard getroffen door het stilvallen van de wereldwijde reisindustrie als gevolg van de pandemie. Door het lage aantal intercontinentale vluchten en de stilgevallen zakelijke markt bleef het aantal geboekte overnachtingen ook in het lopende zomerseizoen laag.

Miljardenwinsten

De boekingssite vroeg in april aan de Nederlandse regering om steun onder de vorm van het zogeheten Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en kreeg daardoor veel kritiek te verduren. Politici, vakbonden en horeca-eigenaren vonden dat het bedrijf de tegenslag zelf had moeten opvangen, omdat het in de afgelopen jaren miljardenwinsten behaalde. Zakenblad Quote meldde dat het bedrijf via gunstige regelingen de afgelopen jaren bijna 1,8 miljard euro belastingvoordelen genoot.

Overheidssteun

Vorige maand bleek dat Booking uiteindelijk zo’n 61 miljoen euro loonsteun kreeg, en daarmee na KLM en NS de grootste ontvanger was van het Nederlandse steungeld. Zonder de steun was het aantal getroffen werknemers waarschijnlijk nog groter geweest, stelt een woordvoerder. Het management van Booking.com kondigde eerder aan een vijfde van het salaris in te leveren, in aanvulling op de salarisbeperkingen die het bestuur zichzelf daarvoor al had opgelegd.

Airbnb en Tripadvisor

De flinke banenvermindering bij Booking is vergelijkbaar met die van andere reisplatforms, die ook zwaar lijden onder de crisis. Huizenverhuursite Airbnb en platform TripAdvisor meldde eerder al dat zij eveneens afscheid nemen van een kwart van het personeel.

Lees ook:

Biostatisticus Geert Molenberghs: “Stop met plannen maken. Leef van dag tot dag” (+)