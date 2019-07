Bonden Proximus ongerust over vergadering "transfer van activiteiten” mvdb

05 juli 2019

14u53

Bron: Belga 4 Economie De vakbonden bij Proximus zijn ongerust over een uitnodiging die ze kregen voor een vergadering volgende week donderdag. Die zou gaan over "een transfer van activiteiten", is vernomen bij de bonden.

La Libre meldde vandaag dat er een geheimzinnige bijeenkomst van een bijzonder paritair comité is gevraagd door de directie van Proximus op 11 juli om 17.00 uur. ACOD-vakbondsman Bart Neyens bevestigt. "Het is niet plezant om uitgenodigd te worden zonder documenten. Dat is niet gebruikelijk", zegt hij.



De vakbonden kregen volgens Neyens enkel een titeltje over de agenda van de vergadering: "transfer van activiteiten". Het late uur van de meeting doet bovendien vermoeden dat het zal gaan over beursgevoelige informatie.

Uitbesteding

Neyens denkt dat de vergadering zal gaan over een deel van het in januari aangekondigde herstructureringsplan, namelijk een uitbesteding van het beheer van het mobiele netwerk. "Daarbij zouden 108 voltijdse equivalenten verhuizen. Ook andere operatoren hebben die activiteit al aan een derde partij gegeven." Het gaat over technici en ingenieurs die de gsm-masten beheren.

Een uitbesteding zou de vakbonden nu niet zinnen. "Het is niet de bedoeling dat er delen uit het dossier gehaald worden. We zijn vorige maand officieel beginnen onderhandelen over het plan, maar we zijn nog geen millimeter opgeschoten", zegt Neyens, die vreest dat de mensen die zouden moeten verhuizen, niet meer onder een eventueel plan voor vrijwillig vertrek zouden vallen.

“Zwaard van Damocles”

De onderhandelingen over het plan van de directie om 1.900 banen te laten verdwijnen, schieten niet op omdat de directie volgens Neyens blijft dreigen met gedwongen ontslagen. "We willen dat zwaard van Damocles weg. Al dat dreigen, leidt tot niets. Vandaag is het nog moeilijk om samen over de brug te geraken." De vakbonden geloven niet dat een akkoord deze zomer nog klaar kan geraken. De directie van Proximus wil over de vergadering geen commentaar kwijt.