Bombardier schrapt nog eens 5.000 banen jv

08 november 2018

13u29

Bron: belga/anp/bloomberg 0 Economie De Canadese fabrikant van vliegtuigen en treinen Bombardier gaat nog eens circa 5.000 banen schrappen doorheen de onderneming. Sinds 2016 gingen al duizenden arbeidsplaatsen verloren bij het bedrijf, dat ook een treinvestiging heeft in Brugge. Het verkoopt ook opnieuw een vliegtuigenreeks, de Q-propellervliegtuigen.

De nieuwe reorganisatie werd aangekondigd bij de publicatie van de derdekwartaalresultaten van het Canadese bedrijf. Het banenverlies zal de komende twaalf tot achttien maanden plaatsvinden en treft onder meer managementlagen en technische afdelingen. De ingreep moet een jaarlijkse besparing opleveren van 250 miljoen dollar tegen 2021. De kosten voor de reorganisatie zijn vergelijkbaar met dat bedrag.

Het is nog niet duidelijk in welke landen er banen zullen verdwijnen. Bij Bombardier in Brugge was er in 2017 nog een herstructurering waarbij een 120-tal van de toen 455 banen sneuvelde. Bombardier telt momenteel meer dan 69.500 werknemers op locaties in 28 landen.

Bombardier kwam in financiële problemen onder meer door tegenslagen bij de ontwikkeling van een nieuw commercieel vliegtuig, de C-series. Dat programma werd eerder dit jaar overgenomen door Airbus. Het bedrijf stoot nu opnieuw een vliegtuigreeks af, de Q-series. Die omvat de turbopropvliegtuigen Dash 8 en Q400. De Q-reeks gaat naar de Canadese luchtvaartinvesteerder Longview Aviation Capital.

De afdeling commerciële vliegtuigen van Bombardier omvat nu alleen nog de CRJ-reeks, een familie van regionale toestellen. Hiervoor worden "strategische opties" bekeken, luidt het.

Bombardier Aerospace bouwt voorts nog zakenjets en vliegtuigstructuren en -onderdelen.