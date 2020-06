Bombardier Aviation schrapt 2.500 banen HAA

05 juni 2020

15u36

Bron: ANP, Belga 0 Economie Bombardier Aviation grijpt vanwege de coronacrisis flink in omdat de opdrachten sterk zijn afgenomen. Bij de Canadese producent van zakenvliegtuigen verdwijnen circa 2.500 banen.

De ingreep heeft voornamelijk effect op de productie van vliegtuigen in Canada, zo staat in een verklaring, en zal dit jaar worden doorgevoerd. Er worden onder meer privévliegtuigen gemaakt onder de merknamen Learjet, Challenger en Global.

Er werken bij Bombardier, dat naast vliegtuigen ook treinen bouwt, bijna 60.000 mensen. De treinentak werd half februari verkocht aan de Franse treinenbouwer Alstom, maar die deal is nog niet afgerond.



Alstom en Bombardier hebben beide activiteiten in België. Alstom is actief met twee competentiecentra en meer dan duizend werknemers in Charleroi en Brussel, Bombardier heeft een fabriek in Brugge.

