Bol.com wil Black Friday vroeger in het jaar jv

29 november 2019

09u22

Bron: anp 0 Economie Koopjesfestijn Black Friday, overgewaaid uit de Verenigde Staten, moet in Nederland naar voren worden verplaatst. Dat zegt de directeur van bol.com, Huub Vermeulen, in een interview met dagblad Trouw. Nu valt Black Friday, dat traditioneel door de Amerikanen eind november wordt gevierd, volgens hem te dicht op het sinterklaasfeest. In ons land is dat net zo.

Dat die twee dagen zo dicht op elkaar vallen, veroorzaakt ongekende drukte bij webwinkels als bol.com, aldus Vermeulen. De oplossing is volgens hem: Black Friday moet in Nederland op een vroegere datum komen. Dan kunnen de risico's van een vertraagde bezorging van pakketjes worden vermeden. De webwinkel wordt in dat idee gesteund door branchegenoten als lootjestrekken.nl.

Dit jaar begon bol.com al eerder met kortingen onder de noemer Black Friday, op 22 november. Black Friday vindt eigenlijk vandaag plaats, een dag na de Amerikaanse feestdag Thanksgiving. Bol.com heeft zo’n 2 miljoen Belgische klanten.