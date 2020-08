Bol.com nu ook actief in Franstalig België KVDS

31 augustus 2020

10u34 0 Economie Webwinkel Bol.com is vanaf maandag ook actief in Brussel en Wallonië. Dat meldt het dochterbedrijf van Ahold Delhaize zelf in een persbericht. Onze Franstalige landgenoten zullen via een app aankopen kunnen doen.

Bol.com werkt naar eigen zeggen samen met een groot aantal lokale ondernemers in Brussel en Wallonië en ontwikkelt eveneens een netwerk van afhaalpunten in Franstalig België. Zo zullen de pakketjes niet alleen aan huis, maar ook in 300 Delhaize-supermarkten, waarvan 58 in Franstalig België, kunnen worden opgehaald. “We kiezen voluit voor een app als medium omdat uit onderzoek blijkt dat steeds meer mensen mobiel hun aankopen doen”, aldus directeur platform Margaret Versteden.

Bol.com werd in 1999 opgericht in Nederland en bereidde al snel uit naar Vlaanderen. “We werken samen met meer dan 30.000 lokale ondernemers die via bol.com verkopen aan onze klanten, 11 miljoen Nederlanders en Belgen”, klinkt het.





Bol.com heeft ruim 2.000 medewerkers in dienst. Zij werken op het hoofdkantoor in Utrecht, Nederland en vanuit het partnerkantoor in Antwerpen.

Lees ook:

Bol.com verbiedt term ‘Zwarte Piet’: “Iedereen moet zich welkom voelen bij ons”

Amazon.nl begint aan verovering van Vlaamse markt: “All-in-one tegen scherpe prijzen, dat spreekt aan” (+)