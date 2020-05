Boeing wil geen staatssteun en lanceert obligatielening RL

01 mei 2020

05u09

Bron: Belga 0 Economie De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing, die zwaar getroffen is door de coronapandemie, heeft een obligatielening gelanceerd van 25 miljard dollar (22,8 miljard euro). Boeing ziet momenteel af van federale steun, zegt het in een verklaring.

"We zijn zeer tevreden over de vraag naar onze obligatielening vandaag. Die is een van de maatregelen die we nemen zodat de 17.000 onderaannemers en wijzelf toegang kunnen blijven hebben tot liquide middelen", zegt Boeing donderdag.

Het bedrijf ziet "momenteel" af van de omgerekend 15,5 miljard euro die in het Amerikaanse economische relanceplan voor het bedrijf uitgetrokken waren. Er kan tot maandag 4 mei ingetekend worden op de lening. Die bestaat uit zeven schijven met looptijden van drie tot veertig jaar.



"De sterke vraag weerspiegelt de het sterke geloof in de sterkte van Boeing op lange termijn en van de hele luchtvaartindustrie", aldus Boeing zelf. De vliegtuigbouwer richt zich in een dankwoord tot de parlementsleden, de regering-Trump en de Centrale Bank "omdat ze een klimaat van vertrouwen op de markten" hebben gecreëerd. Zonder dat klimaat zou de obligatielening niet mogelijk geweest zijn.

737 MAX

Voor de coronapandemie, die het luchtverkeer heeft lamgelegd, zat Boeing al in slechte papieren. Ook had de reputatie van de vliegtuigbouwer te lijden onder onthullingen over het verdoezelen van technische problemen met de 737 MAX, Boeings vlaggenschip. Sinds de lente van 2019 staan wereldwijd alle toestellen van dat type aan de grond, na twee ongevallen waarbij 346 dodelijke slachtoffers vielen.