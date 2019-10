Boeing steekt geld in Virgin Galactic SPS

09 oktober 2019

08u31

Bron: ANP 0 Economie Vliegtuigbouwer Boeing ziet heil in ruimtetoerisme. De Amerikaanse onderneming is van plan om 20 miljoen dollar te investeren in Virgin Galactic, de ruimtevaartdivisie van miljardair Richard Branson.

De bedrijven willen volgens een verklaring ruimtereizen commercieel breder toegankelijk maken. Boeing bestempelt de investering als strategisch en wijst op de mogelijkheden van verdere samenwerking tussen beide bedrijven.

De Boeing-bijdrage is maar een fractie van de 1 miljard dollar die Virgin naar eigen zeggen in zijn ruimteprogramma heeft geïnvesteerd.

Virgin Galactic ontvouwde afgelopen zomer plannen voor een beursgang via een fusie met Social Capital Hedosophia. De investering van Boeing is in ruil voor aandelen en dus afhankelijk van het sluiten van die transactie.