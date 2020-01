Boeing maakt miljard per maand verlies door debacle met 737 Max, expert adviseert: “Verander naam van toestel” KVE

21 januari 2020

12u46

Bron: CNBC, Reuters, Bloomberg 0 Economie Boeing zit nog steeds in de hoek waar de klappen vallen. De vliegtuigbouwer ziet zijn kosten oplopen en maakt een miljard dollar per maand verlies doordat alle toestellen van het type 737 Max al maanden aan de grond staan, na twee dodelijke crashes. Het bedrijf is aan het onderhandelen met banken over een lening van minstens 10 miljard dollar. Ondertussen pleit een expert voor een naamsverandering van het geplaagde toestel: “Doe de naam Max in de ban”.

De Amerikaanse zender CNBC bericht op basis van anonieme bronnen dat er met de banken al voor zes miljard dollar een akkoord zou zijn, maar dat Boeing graag meer wil lenen. Het zou gaan om een bedrag van minstens 10 miljard dollar.



De problemen slepen al meer dan tien maanden aan. Volgens Reuters zal de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA de 737 MAX zeker nog tot eind maart aan de grond houden, maar het vliegverbod zou ook nog langer kunnen gelden.



Sinds het bestverkopende toestel van Boeing niet meer mag vliegen, stapelt de voorraad zich op. De productie van 737 Max werd daarom begin deze maand tijdelijk opgeschort. Het is nog niet bekend hoelang Boeing de productie zal bevriezen.

De kosten van het vliegverbod lopen dan ook razendsnel op voor Boeing. Het zou gaan om meer dan 9 miljard dollar. Volgens analisten maakt de vliegtuigbouwer een miljard dollar per maand verlies sinds de start van het debacle.



Bovendien ontdekte het bedrijf een nieuw softwareprobleem met de 737 Max. Het gaat om het systeem dat in het vliegtuig controleert of andere monitoringsystemen wel correct werken. Boeing is al bezig met de nodige updates en staat voortdurend in contact met de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. “Onze hoogste prioriteit is ervoor zorgen dat de 737 MAX veilig is en voldoet aan alle wettelijke vereisten voordat hij weer in gebruik wordt genomen”, klonk het in een verklaring.

Miljardair Steven Udvar-Hazy - CEO van vliegtuigleasebedrijf Air Lease Corp. dat zelf 200 Boeings 737 Max heeft besteld - adviseert de vliegtuigbouwer om de naam van het toestel te veranderen. Dat verklaarde hij tijdens een conferentie in de Ierse hoofdstad Dublin waarover Bloomberg bericht.



Boeing moet volgens de CEO van die naam af omdat passagiers de MAX 737 nu associëren met een onveilig en onbetrouwbaar toestel. “Het imago van dit type vliegtuig is om zeep en er is geen enkele reden om de naam te behouden”, vindt Udvar-Hazy. “We hebben aan Boeing gevraagd om de naam Max in de ban te doen. Het toestel zou op de markt kunnen komen onder een variant van de huidige nummer zoals bijvoorbeeld 737-8 of 737-10.” De nieuwe naam moet de bezwaren van het publiek om weer met dit toestel te vliegen, wegnemen.

