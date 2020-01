Boeing maakt eerste testvlucht met 777X Belga

25 januari 2020

22u36

Bron: SPS 2 Economie Na twee eerdere pogingen heeft de Amerikaanse vliegtuigconstructeur Boeing vandaag een eerste testvlucht gemaakt met het nieuwe langeafstandsvliegtuig 777x. De vliegtuigbouwer hoopt het eerste toestel in 2021 te kunnen leveren.

De testvlucht moest eerder deze week twee keer worden afgeblazen vanwege slecht weer in Seattle, de thuisbasis van de vliegtuigbouwer, maar kon zaterdag dan toch doorgaan. Het gaat om de eerste in een serie geplande testvluchten. Als die goed verlopen, kan Boeing officieel de goedkeuring van de Federal Aviation Administration (FAA) aanvragen.

Eigenlijk had de 777x vorige zomer al een eerste keer de lucht in moeten gaan, maar de testfase moest worden verschoven door problemen met de motoren en de vleugels. De 777x is de nieuwste telt in de 777-familie, een reeks van widebody-vliegtuigen - met twee gangpaden - van Boeing. Het toestel biedt plaats aan zeker 406 passagiers.



Boeing verwacht het eerste exemplaar van het toestel in 2021 te kunnen leveren. De vliegtuigconstructeur kreeg er al 340 bestellingen voor binnen. De 777x moet de concurrentie aangaan met de A350 van de Europese rivaal Airbus.