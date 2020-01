Boeing lijdt eerste verlies in meer dan twintig jaar door problemen met 737 MAX AVH ADN

29 januari 2020

14u22

Bron: Belga 0 Economie De problemen met de 737 MAX-vliegtuigen hebben vorig jaar zwaar op de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing gewogen. Het bedrijf leed een nettoverlies van 636 miljoen dollar (zowat 578 miljoen euro), meteen het eerste verlies sinds 1997. Dat blijkt vandaag uit de jaarcijfers van Boeing.

In 2018 had Boeing nog een winst van 10,5 miljard dollar geboekt. De omzet daalde met ongeveer een kwart tot 76,6 miljard dollar. De vliegtuigbouwer stelde ook de verwachte factuur voor de afhandeling van het 737 MAX-dossier bij. Het verwacht nu dat dit zeker 18,4 miljard dollar zal kosten, dubbel zoveel als eerder geschat. Bijna de helft van dat bedrag zou dienen om luchtvaartmaatschappijen, die duizenden vluchten moesten schrappen, te vergoeden.

Vertrouwensband

De 737 MAX-vliegtuigen staan sinds midden maart vorig jaar wereldwijd aan de grond na twee crashes in enkele maanden tijd. Daarbij vielen 346 doden. De toestellen zullen volgens Boeing zelf ten vroegste midden dit jaar weer mogen vliegen, maar het zijn de luchtvaartautoriteiten die het licht op groen moeten zetten. De productie van nieuwe 737 MAX-vliegtuigen werd intussen ook stilgelegd. “We erkennen dat we nog veel werk voor de boeg hebben”, reageerde Boeing-topman David Calhoun. “Onze prioriteit is om de 737 MAX veilig weer in de lucht te krijgen en om de vertrouwensband te herstellen tussen het merk Boeing en het publiek.”

Dreamliner

Ook bij de 787 Dreamliner gaan de zaken trouwens minder. Boeing gaat het productieritme terugschroeven. Tegen begin 2021 zullen er nog tien exemplaren per maand van de band rollen, tegen veertien nu. In 2023 zouden dat er wel weer twaalf moeten worden, aldus Boeing. Goed nieuws kwam er enkele dagen geleden wel van het nieuwe langeafstandsvliegtuig 777x, dat zijn eerste testvlucht probleemloos doorstond. Boeing verwacht het eerste exemplaar van het toestel in 2021 te kunnen leveren.

In het vierde kwartaal alleen leed Boeing een nettoverlies van 1 miljard dollar (tegen een winst van 3,4 miljard een jaar eerder). De omzet daalde met 37 procent tot 17,9 miljard dollar. Boeing moest in zijn hele 104-jarige geschiedenis nog maar vier keer een jaarverlies slikken. Behalve in 2019 en 1997 was dat het geval in 1995 en 1946.