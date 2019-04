Boeing levert vijfde minder nieuwe vliegtuigen TVC

09 april 2019

19u39

Bron: Belga 0 Economie De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing ziet het aantal geleverde vliegtuigen in het eerste kwartaal aanzienlijk terugvallen. Nu het toestel 737 MAX wereldwijd aan de grond staat na twee ongevallen, daalde het aantal geleverde Boeing 737-toestellen van 132 een jaar eerder naar 89 (-33%). Alle toestellen samen was er een daling van 184 naar 149 (-19%). Ook het winterweer aan de fabriek in Seattle zorgde voor hinder in de productie.

Na het recente ongeval in Ethiopië is er wereldwijd een vliegverbod voor de 737 MAX. Hetzelfde type was enkele maanden eerder betrokken bij een crash in Indonesië. Bij de twee crashes lieten 346 mensen het leven. Na het ongeval zette Boeing de leveringen van het goedverkopende toestel stop. En inmiddels werd ook het productieritme verlaagd. De crashes zouden veroorzaakt zijn door defecte sensoren van een besturingssysteem (MCAS). Tegenover het slotkwartaal van 2018 is de daling nog groter. Boeing leverde toen nog 238 toestellen, waarvan 173 van het type 737.

De nasleep van de vliegtuigrampen met Boeings van het type 737 MAX-8 kost de Amerikaanse vliegtuigmaker maandelijks zeker 1 miljard dollar Financial Times

Door de perikelen met het toestel staat het aandeel van Boeing zwaar onder druk met een verlies van 12 procent. De nasleep van de vliegtuigrampen met Boeings van het type 737 MAX-8 kost de Amerikaanse vliegtuigmaker maandelijks zeker 1 miljard dollar, schrijft zakenkrant Financial Times op basis van een rapport van de Amerikaanse bank JPMorgan. JPMorgan zegt dat Boeing in het gunstigste geval vanaf augustus weer vliegtuigen mag leveren.

De veiligheidsperikelen rond de Boeing 737 MAX-toestellen worden ook door American Airlines (AA) gevoeld. De maatschappij is voorzichtiger over de prestaties in het eerste kwartaal van dit jaar. Ook de eerdere shutdown van de Amerikaanse overheid zadelde het bedrijf op met extra kosten.