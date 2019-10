Boeing krijgt opdoffer door problemen met 737 MAX: bedrijf gaat nu ook minder Dreamliners produceren KVDS

Bron: Belga 0 Economie De resultaten van vliegtuigbouwer Boeing hebben in het derde kwartaal een flinke opdoffer gekregen. De problemen door de aan de grond gehouden toestellen van het type 737 MAX trekken een stevige wissel op de omzet en winst van het Amerikaanse bedrijf. Het bedrijf gaat ook minder toestellen van het type 787, de zogeheten Dreamliner, produceren.

De 737 MAX staat na twee vliegtuigcrashes al sinds dit voorjaar aan de grond. Boeing hoopt dat het toestel in het lopende kwartaal weer de lucht in mag. "De 737 MAX veilig opnieuw in dienst nemen blijft onze hoogste prioriteit en we maken gestaag vooruitgang", zegt CEO Dennis Muilenburg.

Voorts begint Boeing de economische tegenwind ook te voelen. Het bedrijf schroeft de maandelijkse productie van Dreamliners daarom iets terug. Die Boeing 787 is een populair toestel voor de lange afstand. Ook stelt Boeing de eerste vlucht van de 777X na technische problemen uit tot begin 2021. Het gaat om de nieuwste versie van de 777, het grootste tweemotorige toestel ter wereld.





Door de problemen daalde de omzet met ruim een vijfde, tot 20 miljard dollar. De nettowinst kwam zelfs iets meer dan de helft lager uit, op 1,2 miljard dollar. Die daling kwam overigens volledig op conto van de tak die zich bezighoudt met commerciële luchtvaart. De defensietak boekte wel betere resultaten. Ook de dienstentak verhoogde de omzet en winst.