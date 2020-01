Boeing bevestigt na paniek op de beurs: “737 Max-vliegtuigen wellicht ten vroegste half 2020 weer operationeel” SVM

21 januari 2020

21u25

Bron: Belga 0 Economie Boeing verwacht dat de 737 MAX-vliegtuigen pas halfweg dit jaar weer zullen mogen vliegen. Na speculatie daarover in de Amerikaanse pers werd de handel in het aandeel van de Amerikaanse vliegtuigbouwer stilgelegd.

Het zijn de luchtvaartautoriteiten die zullen beslissen wanneer de 737 MAX-toestellen weer mogen vliegen. Boeing schat dat er in de eerste maanden geen groen licht komt. "We informeren onze klanten en leveranciers dat we momenteel schatten dat de 737 MAX vanaf medio 2020 weer zal mogen vliegen", luidt het.

De nieuwe timing ligt maanden later dan het bedrijf tot nu toe verwachtte. Nieuwsberichten op basis van anonieme bronnen duwden het aandeel Boeing tot 5,5 procent in het rood op de beurs van New York. Daarna werd de handel stilgelegd. Nu Boeing er openlijk over communiceerde, konden de aandelen weer verhandeld worden.

De 737 MAX-vliegtuigen van Boeing staan sinds midden maart vorig jaar wereldwijd aan de grond na twee crashes op vijf maanden tijd. Daarbij vielen 346 doden.

Veel luchtvaartmaatschappijen die 737 MAX-toestellen in de vloot hebben, hielden al rekening met een onbeschikbaarheid tot zeker juni. In België heeft TUI Fly vier 737 MAX-vliegtuigen in de vloot.