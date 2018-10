Bobsleebaan Efteling verdwijnt, achtbaan voor kinderen van 4 tot 10 komt in de plaats Maartje Huijben HR

09 oktober 2018

De Bobsleebaan in de Efteling maakt plaats voor een nieuwe attractie: een dubbele achtbaan speciaal voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar oud (vanaf 1 meter). De nieuwe attractie krijgt de naam Max & Moritz en opent in het voorjaar van 2020.

Na ruim 34 jaar moet de Bob daarvoor verdwijnen. De Bobsleebaan had recent te kampen met storingen, maar wordt deze week opnieuw in gebruik genomen. "Zolang we de veiligheid en het comfort van de ritbeleving kunnen garanderen, zal de Bob open blijven", zegt parkdirecteur Coen Bertens. "Maar het zal slechts voor een bepaalde tijd zijn.” Er komt immers een nieuwe achtbaan voor de hele familie. Het huidige Zwitserse thema en het stationsgebouw van de Bobbaan blijven wel behouden. In september 2019 wil het attractiepark met de bouwwerkzaamheden beginnen. De nieuwe achtbaan gaat circa 15 miljoen euro kosten.

15 miljoen euro

De achtbaan Max en Moritz gaat over twee kwajongens uit het bekende Duitse beeldgedicht uit 1865. Zij maken hun dorp onveilig door het uithalen van een aantal streken waar de dorpsbewoners de dupe van worden. De Efteling gebruikt dit verhaal als inspiratie voor de nieuwe achtbaan.

Nieuw themagebied

Ook voor 2021 heeft de Efteling grote plannen. Dan wordt een nieuw themagebied onderdeel van het Reizenrijk. In dit gebied komt naast het Efteling Hotel een nieuwe attractie met een paar kleinere attracties. Ook het Efteling Hotel wordt aangepast.