BNP Paribas Fortis jarenlang te laks tegen witwassen: dat blijkt uit onderzoek naar neef Khadaffi LVA

22 september 2018

04u14

Bron: Belga 1 Economie BNP Paribas Fortis is jarenlang te laks geweest voor verdachte geldstromen. Dat is gebleken tijdens een onderzoek naar de neef van de Libische ex-dictator Muammar Khadaffi, een cliënt bij de bank. Volgens de Sanctiecommissie van de Nationale Bank heeft het systeem dat BNPP Fortis gebruikte om verdachte geldstromen met belastingparadijzen én met hoogrisicolanden te detecteren "tekortgeschoten en ineffectief gebleven", schrijft De Tijd zaterdag.

Voor transacties met belastingparadijzen gingen bij de bank pas alarmbellen rinkelen als over een periode van zeven dagen meer dan 750.000 euro werd overgeschreven. Zelfs voor hoogrisicolanden, zoals Libië en China, gebeurde dat pas vanaf 375.000 euro per zeven dagen. Die drempels, die jarenlang zijn gebruikt voor rekeningen van professionelen en kleine ondernemingen waren volgens de Sanctiecommissie veel te hoog.

In het geval van de neef van Khadaffi zijn nog tal van andere tekortkomingen vastgesteld. Sinds de man in 2005 een rekening opende, heeft niemand bij de bank hem vragen gesteld. In 2010 kreeg hij zelfs het standaard risicoprofiel 'medium', net als alle andere gewone cliënten. Ook na 2011, toen er internationale maatregelen tegen Libië kwamen, voerden de bankbedienden geen controles uit. De man kon tot april 2016 zijn rekening behouden.

Dat ook veel geld stroomde van en naar een belastingparadijs als Dubai leidde evenmin tot extra controles. Via een van de verdachte rekeningen bij BNPP Fortis zijn zelfs meer dan duizend kogelvrije vesten bij een bedrijf in China aangekocht.

De bank heeft voor de inbreuken een boete gekregen van 300.000 euro. Dat is volgens De Tijd erg laag in vergelijking met soortgelijke zaken in het buitenland.

BNPP Fortis wilde geen commentaar geven. Wel heeft de bank haar processen verbeterd, en ze zou geen bedrieglijk opzet hebben getoond.