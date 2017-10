BNP Paribas Fortis gaat vrijuit in witwasdossier EB

Bron: Belga 0 Photo News Economie De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft BNP Paribas Fortis vrijgesproken in een witwasdossier. De bank werd vervolgd omdat ze onvoldoende gedaan zou hebben om te voorkomen dat 7,5 miljoen euro aan misdaadgeld terug in de economie kon komen en volgens het openbaar ministerie maakte die houding haar medeplichtig. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van strafbare deelneming.

De bank werd vervolgd voor medeplichtigheid aan inbreuken op artikel 21 van de preventieve witwaswet. Volgens dat artikel mag een bepaalde cashdrempel niet overschreden worden bij de verkoop van roerende goederen.

In deze zaak draaide het om 7,5 miljoen euro aan contante stortingen die de bank tussen juni 2009 en maart 2014 aanvaard had en waarbij voortdurend de crashdrempels overschreden werden. Het ging om geld uit het Brusselse drugsmilieu dat werd witgewassen door er via Afrikaanse vennootschappen staal mee te kopen bij een bedrijf uit Antwerpen.

Het staalbedrijf sloot in oktober 2016 een minnelijke schikking met het OM en kocht zijn vervolging af door 1,2 miljoen euro te betalen. De rol van BNP Paribas Fortis, de bankier van het staalbedrijf, liet echter een wrange nasmaak achter bij het openbaar ministerie.

Volgens de procureur had de bank niet gedaan wat ze kon om te vermijden dat misdaadgeld terug in de economie kon komen. BNP Paribas Fortis had maar laten begaan en zou door die houding haar klant geholpen hebben om het misdrijf makkelijker te kunnen plegen.

De bank betwistte dat: er werd van de cashstortingen nooit melding gemaakt bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), omdat er nooit vermoedens waren dat het om illegale vermogensvoordelen ging. De bank kende het staalbedrijf en wist dat het zaken deed in Afrika, waar cashbetalingen niet ongewoon zijn.

De rechtbank oordeelde dat BNP Paribas Fortis niet als medeplichtige gestraft kon worden, omdat de houding van de bank niet als een strafbare deelnemingshandeling aanzien wordt. De bank werd bijgevolg vrijgesproken.