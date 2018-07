BNP Paribas Fortis blijft in AG Insurance jv

02 juli 2018

09u09

Bron: belga 0 Economie De bank BNP Paribas Fortis behoudt het belang van 25 procent + 1 aandeel in verzekeraar AG Insurance. Dat bevestigt Ageas, de verzekeringsgroep boven AG Insurance.

AG Insurance is voor drie vierde in handen van Ageas. De rest zit bij BNP Paribas Fortis. Maar de bank had via een 'putoptie' tot 30 juni de tijd om dat belang aan Ageas te verkopen. Die optie, die mogelijk was in de eerste zes maanden van 2018, wordt dus niet uitgeoefend door de bank.

De hele regeling stamt nog uit 2009, toen Fortis in de nasleep van de bankencrisis overgenomen werd door het Franse BNP Paribas. De verzekeringsactiviteiten bleven voor 75 procent bij Ageas, de opvolger van Fortis.

"Omdat BNP Paribas Fortis besloot de optie niet uit te oefenen, blijft deze voor 25 procent + 1 aandeel aandeelhouder van AG Insurance en is er dus geen impact op het nettoresultaat van Ageas", meldt Ageas vandaag voorbeurs. Bovendien blijft de bestaande distributieovereenkomst lopen, "zonder specifieke einddatum maar met een opzegtermijn van drie jaar".

De grootste bank en de grootste verzekeraar van het land bleven na splitsing immers wel samenwerken. Via het distributieakkoord worden de verzekeringsproducten via de bankkantoren verkocht. Het distributieakkoord liep in eerste instantie tot minstens eind 2020, met opzeg van drie jaar. Door die opzegperiode is er dus inmiddels geen gespecificeerde einddatum meer.