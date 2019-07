BMW wil Amerikaanse elitesoldaten aanwerven KVE

28 juli 2019

19u35

Bron: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bild 2 Economie Voor vele Amerikaanse soldaten dreigt het zwarte gat wanneer ze het leger voor hun dertigste levensjaar verlaten. Werk vinden blijkt een heikele zaak. Enter BMW. De Duitse autobouwer richt zich specifiek tot voormalige elitesoldaten om vacatures in te vullen.

De gewezen mariniers worden aangeworven om banden te wisselen of om bijvoorbeeld de elektronica correct af te stellen. Reden voor die onverwachte move van BMW: een gebrek aan goede arbeidskrachten.

Het Amerikaanse leger probeert vertrekkende soldaten na hun legerdienst op te vangen en ze te trainen voor toekomstige jobs. Ook BMW neemt deel aan het programma.

“De elitesoldaten zijn de aangewezen kandidaten voor onze vacatures”, bevestigde een BMW-woordvoerder aan de zondagseditie van de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

BMW heeft een grote fabriek in Spartanburg in deelstaat South Carolina. De autobouwer heeft er ruim 9 miljard dollar in geïnvesteerd. Direct en indirect (bij toeleveranciers) zorgt die investering voor 36.000 arbeidsplaatsen.