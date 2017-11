BMW roept meer dan 1 miljoen auto's terug in VS wegens brandgevaar TT

21u01

Bron: Belga 1 AFP Economie BMW heeft 1,4 miljoen auto's teruggeroepen in de VS omdat ze vuur zouden kunnen vatten. Dat blijkt uit documenten van het Amerikaanse veiligheidsorgaan voor het wegverkeer, NHTSA.

In een statement zegt BMW dat het om 'slechts' 1 miljoen wagens gaat, en dat het weet heeft van vier incidenten, waarvan er drie hebben geleid tot verkeersongelukken. Het is niet duidelijk of daarbij gewonden zijn gevallen.

De betrokken modellen zijn de 3 Series en 5 Series, net als de X5, X3, Z3 en Z4, gebouwd tussen 2006 en 2011. Het is niet duidelijk of er ook in Europa defecte wagens geleverd zijn.

In een eerste fase moest de Duitse autobouwer 740.000 voertuigen terugroepen in de VS, omdat een defect deeltje in de motor kortsluiting zou kunnen veroorzaken. In een tweede terugroepactie ging het om 673.000 wagens. In die modellen was er een verhoogd risico op oververhitting van kabels, door defecten in de airco- en verwarmingssystemen.