BMW beloont Duitse werknemers met bonus van ruim 9.000 euro

21 maart 2019

16u26

De 81.000 werknemers van autobouwer BMW in Duitsland zullen een jaarbonus van 9.175 euro krijgen, meldt een woordvoerder. Ze krijgen zo een hogere bonus dan de collega's van Daimler (Mercedes-Benz) en Audi, de twee rivalen op de Duitse luxewagenmarkt. Bij sportwagenbouwer Porsche kwam de bonus in Duitsland wel nog hoger uit met 9.700 euro.

Zowel BMW als Daimler en Audi zagen de winst vorig jaar dalen, en knipten dus in de bonus. De Duitse werknemers van BMW konden twaalf maanden eerder rekenen op 9.455 euro. Bij Daimler krijgen de 130.000 Duitse werknemers 4.965 euro bonus en bij VW-dochter Audi is er 3.630 euro voor 61.000 mensen.



Gisteren raakte al bekend dat zowat 25.000 mensen van VW-dochter Porsche in Duitsland 9.700 euro bonus krijgen voor de prestaties in het jaar 2018, een stijging met net geen 50 euro.

België

De werknemers bij Audi Brussels ontvangen voor 2018 overigens een bonus van 3.610 euro. Voor 2017 was dat nog 3.797 euro. De bonussen van de Belgische werknemers mogen evenwel niet zomaar vergeleken worden met die van de Duitse, wegens de verschillende loon- en belastingsituaties in beide landen en verschillende berekeningswijzen. Hoeveel de Belgische werknemers bij BMW krijgen, is niet bekend.