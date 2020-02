Blokker wordt discounter ‘Mega World’: alle winkels blijven open mvdb

18 februari 2020

09u56

Bron: De Tijd 158 Economie De winkels van Blokker in België en Luxemburg worden verkocht aan een ander Nederlands bedrijf dat de winkels wil voortzetten onder de naam ‘Mega World’. Dat heeft de directie van de Nederlandse winkelketen vandaag bekendgemaakt tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Er werd gevreesd voor ontslagen, maar geen enkele job gaat verloren.

Eigenaar Mirage Retail Group verkoopt de 123 winkels aan Dutch Retail Groep van ondernemer Dirk Bron. Die wil alle winkels voortzetten als discounters onder het merk Mega World. “Ik zie goede kansen voor de discountketen in de Belgische markt en verheug mij op de samenwerking met het team van Blokker België. Alle winkels blijven open en ik heb er vertrouwen in dat de nieuwe formule zich kan ontwikkelen tot een gezond en winstgevend bedrijf”, aldus Bron.

Het ging niet goed met de Belgische Blokker-winkels. Op een vorige ondernemingsraad van Blokker België hadden de vakbonden te horen gekregen dat slechts acht van de 123 winkels winstgevend zijn. Topman Michiel Witteveen had in december al laten verstaan dat België een probleem was voor Blokker. “Ongewijzigd verder gaan was door de opgelopen verliezen niet mogelijk en ingrijpende maatregelen waren onvermijdelijk”, zegt Witteveen in het persbericht over de verkoop.