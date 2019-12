Blokkades bij Coca-Cola blijven duren SVM

19 december 2019

20u05

Bron: Belga 6 Economie Ook vandaag hebben vakbondsblokkades plaatsgevonden bij distributiecentra van Coca-Cola in Vlaanderen en Wallonië. Gisteren voerden de vakbonden ook al acties. De blokkades zorgen voor een "beperkte impact" op de bevoorrading, aldus de frisdrankreus.

De distributiecentra van Coca-Cola in Gent, Antwerpen, Hasselt, Heppignies en Chaudfontaine worden sinds gisteren geblokkeerd door de vakbonden. Aanleiding is een herstructurering die in januari werd aangekondigd. Coca-Cola maakte toen plannen bekend om twee van haar vijf distributievestigingen te sluiten, in Hasselt en Heppignies. Dat overleg zit strop.

Het bedrijf heeft al een verzoening aangevraagd. "We blijven ons inspannen om de dialoog met de sociale partners open te houden en hopen op een snelle oplossing", aldus het bedrijf.

Intussen verwacht het bedrijf een beperkte impact op de bevoorrading van de klanten van Coca-Cola. "Een paar kleinere winkels ondervinden minder bevoorrading", aldus een woordvoerster. Het is niet duidelijk of de actie ook de komende dagen zal aanhouden.