Bloemisten mogen op Moederdag niet openen als afhaalpunt: "Alle bestellingen klaarmaken én aan huis leveren, dat is te veel" "Er wordt geschermd met gelijkheidsbeginsel, maar er speelt ook wel oneerlijke concurrentie"

05 mei 2020

13u31

Bron: Belga 12 Economie De bloemisten moeten komende zondag, op Moederdag, de deuren gesloten houden. Ondanks een vraag van de Koninklijke Unie van Floristen van België (KUFB) om van vrijdag tot en met zondag de deuren te openen als afhaalpunt. "We hebben moeten vernemen dat die vraag afgewezen is, op grond van het gelijkheidsbeginsel", zegt KUFB-directeur Koen Van Malderen.

"Er wordt geschermd met het gelijkheidsbeginsel - voor alle winkels dezelfde regels - maar er speelt ook wel oneerlijke concurrentie, vinden we", zegt Van Malderen. "Want supermarkten, benzinestations en tuincentra mogen intussen wel openen, en wat ons betreft is dat oké. Maar dat de bloemenspecialist zelfs als afhaalpunt niet de deuren mag openen, dat is onrechtvaardig en onlogisch."

Communies en huwelijken zijn allemaal uitgesteld, Moederdag zou als enige topdag nog overblijven Koen Van Malderen

Thuisleveringen

De bloemisten kunnen intussen wel verdergaan met het thuis leveren van bestellingen. "Maar voor Moederdag komen er gewoon te veel bestellingen", aldus Van Malderen. "Die allemaal klaarmaken én aan huis leveren, dat is te veel. We hadden ons perfect als afhaalpunt kunnen organiseren, als bestellingen en betalingen online gebeuren. Want we hebben er natuurlijk alle begrip voor de maatregelen die in het belang van de volksgezondheid genomen werden."

De vraag om van vrijdag tot en met zondag als afhaalpunt te kunnen openen, werd drie weken geleden al gesteld aan de betrokken kabinetten, en via via moest de beroepsvereniging vernemen dat die vraag afgewezen werd.

“Dag te laat”

Net als alle andere winkels kunnen de bloemisten volgende week maandag weer de deuren openen. "Maar dat is dus exact een dag te laat voor ons", zegt Van Malderen. “Communies en huwelijken zijn allemaal uitgesteld, Moederdag zou als enige topdag nog overblijven. Die dag is normaal goed voor een verdrievoudiging van de normale verkoop.”

