Blikje bier en MacBook mogelijk duurder voor Amerikanen door Trumps invoerheffingen Joeri Vlemings

02 maart 2018

20u52 1 Economie President Donald Trump beweert dan wel dat hij met zijn invoerheffingen Amerika weer op de eerste plaats zet, maar ze kunnen ook een pervers effect hebben voor de Amerikaanse burgers. Van hun Bud Light tot hun Macs, ze riskeren allemaal duurder te worden, schrijft Bloomberg.

De taksen op staal en aluminium zullen vooral de auto- en ruimte-industrie treffen maar er zijn ook brede vertakkingen naar producten die consumenten veel vaker gebruiken. Niet alleen bier, softdrinks, snoep en soep in blik maar ook medicijnen hebben voor hun verpakkingen aluminium nodig. Net als heel wat populaire elektronica. Volgens Bloomberg Intelligence zijn die blikjes en verpakkingen in totaal goed voor zo'n 18 procent van het aluminiumverbruik in de VS.

Het laat zich raden dat hogere kosten de verpakkingsproducenten zullen doen grijpen naar ontslagrondes én naar hogere prijzen voor de consument, meent Matthew Shay, CEO de National Retail Federation. "Deze heffingen dreigen meer jobs te doen verdwijnen dan er bij te creëren", zegt hij aan Bloomberg.

De grootste bierbrouwers in de VS, Molson Coors Brewing Co. en AB InBev NV drongen er al bij de overheid op aan om Trumps plannen om 25 procent taks te heffen op geïmporteerd staal en 10 procent op aluminium niet in de praktijk te brengen. "Zo'n twee miljoen jobs hangen af van de Amerikaanse bierindustrie", klonk het bij AB InBev. Hun concurrent in de VS, MillerCoors, tweette dat er gewoon niet genoeg aluminium voorradig is in de VS om aan de vraag te voldoen. Ook met Trumps argument dat de invoerheffingen belangrijk zijn voor de staatsveiligheid is MillerCoors het helemaal niet eens: "Defensie zei recent nog dat aluminium de nationale veiligheid niet in gevaar brengt".

De details van Trumps plannen zijn nog niet helemaal duidelijk. Gaat het enkel om taksen op ruwe materialen of ook op afgewerkte producten? Dat kan een heel verschil maken, voor de toestellen van Apple, bijvoorbeeld. In het eerste geval zal het effect voor Apple verwaarloosbaar zijn, omdat de techreus nauwelijks op eigen bodem fabriceert. Maar in het tweede geval zouden de kosten voor Macs en iPhones met 0,2 procent kunnen stijgen, volgens expert Gene Munster. Kosten die ongetwijfeld zullen worden doorgerekend aan de klant, Apple kennende. Al relativeert Jun Zhang, analist van Rosenblatt Securities, die eventuele kostenstijging. "Het zal vooral de handelsoorlog tussen de VS en China nog aanwakkeren, maar veel invloed op de technologie zelf zal het niet hebben", zegt hij aan Bloomberg.