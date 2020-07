Blijven de beurzen stijgen of stevenen ze af op een crash?

Economie Terwijl we in een diepe economische crisis zitten, lijken de beurzen in een ander universum te vertoeven. Blijven ze stijgen of stevenen ze af op een crash?

De beurzen zijn al de hele week weer bezig met een winstrally. Na een korte adempauze zijn de indexen terug aan een klim bezig. Dat de beurs geen speeltuin is, weten we al langer. Maar de capriolen van de voorbije maanden zijn wel opmerkelijk. Toen de wereldeconomie met dank aan een virus met een simpele pauzeknop in lockdown ging, doken de beurzen dieprood in de min. Een klap van 30 procent was geen uitzondering op de tabellen. Maar haast even snel begonnen ze ook weer aan een steile klim. De technologiebeurs Nasdaq stoomde voor het eerst door de grens van 10.000 punten. Sinds het dieptepunt eind maart is de index met 45 procent gestegen. Woensdag vertaalde de beurshitte zich in alweer een winst van 1,4 procent: een nieuw record. Ook de Europese beurzen zijn in goede doen, en noteren winst ten opzichte van maart. Hoezo coronavrees, recessie-angst, of stijgende werkloosheid?

“Het is niet voor het eerst dat de economie en de beurzen van elkaar losgekoppeld lijken”, zegt Dirk Thiels, asset manager bij KBC. “Op korte termijn is dat zelfs heel goed mogelijk.” Thiels meent dat de financiële markten door de coronacrisis heen kijken. “Dit is geen normale recessie. Dit is een gevolg van de stekker die uit het stopcontact van de economie werd getrokken. Nu de startknop weer is ingedrukt, ligt de vraag op tafel welke sporen dat nalaat post-corona.” De financiële markten kijken nu veel minder naar de Covid-19-statistieken als hun leidraad, maar naar de Google Mobility-index. “Die laten zien dat we weer massaal naar het werk gaan, en buitenkomen. De heropleving van de samenleving zit op koers. En daar trekt de beurs zich aan op. We staan er vandaag economisch beter voor dan drie vier maanden geleden. Het is een kwestie van timing.”

De markt geeft het herstel voorlopig het voordeel van de twijfel Dirk Thiels, asset manager bij KBC

Die timing is ook belangrijk voor de toekomst: zullen de beurzen op dit elan voortdoen, of komt er straks een reality check als blijkt dat in Main Street ondernemingen failliet gaan, of mensen moeten ontslaan? De Bank voor Internationale Betalingen, de bank van de centrale banken, waarschuwde deze week dat de beurzen te optimistisch zijn. Centraal bankiers vinden dat de aandelenmarkten te veel vooruitlopen op het economisch herstel.

“Correctie komt er zeker”

“De markt geeft het herstel voorlopig het voordeel van de twijfel”, zegt Dirk Thiels. “Maar dat er een correctie komt is zeker. Wanneer en hoe groot, dat is moeilijker te voorspellen.” Toch gaan de analisten er niet van uit dat het tot een zware correctie komt. “Ze gaan ervan uit dat we in een tijdelijke overbruggingsfase zitten: tot het weer business as usual wordt, een keertje er een vaccin is gevonden. Die overgangsfase moet begeleid worden door de overheden en de centrale banken, wat ze ook volop doen”, weet Thiels. Of zoals Marc Stevens, van beurshuis Leo Stevens & Cie, het omschrijft: “Voor een goede huisvader lijkt de verse creatie van overheidsschulden met duizenden miljarden schrikwekkend hoog. Maar omdat dit een crisis is die niemand te verwijten valt, leeft de entente tussen centrale banken en overheden dat deze opgekochte Covid-19-schulden nog heel lang op de balansen van de centrale banken kunnen vertoeven.”

Frankrijk en Duitsland staan alvast klaar met een groot Europees herstelplan, in de VS is de Federal Reserve op dreef. Thiels: “Straks wordt er allicht ook een verlenging aangekondigd van de huidige loonsubsidies voor mensen die tijdelijk werkloos zijn. Af en toe zal je wel wat schommelingen krijgen, een beurs gaat nooit in een rechte lijn omhoog. Zeker de eerstkomende vier weken worden volatiel, want dan komt zowat driekwart van de beursgenoteerde bedrijven met hun jongste kwartaalcijfers naar buiten. Die zullen slecht zijn, maar dat is al ingecalculeerd door de markt. Dat zal niet de reality check worden, denk ik.” In een wereld waarbij de centrale banken de rente op lange termijn zo laag houden, en de centrale banken bereid zijn extra stimulus te lanceren, is Tina - there is no alternative - terug van nooit weggeweest.

