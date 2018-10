Blijft ‘Air Belgium’ bestaan of niet? Aandeelhouders beslissen over toekomst HR

18 oktober 2018

06u34

Bron: Belga 0 Economie De financiële toestand van luchtvaartmaatschappij Air Belgium is precair. De aandeelhouders beslissen vandaag of ze de activiteiten voortzetten of de maatschappij ontbinden, zo schrijven de L'Avenir-kranten.

Air Belgium schortte begin oktober de enige lijnverbinding op, tussen Charleroi en Hongkong, door een geschil met de Chinese touroperatoren onder leiding van UTour waarmee de maatschappij samenwerkte. Die stelden eisen waardoor de verbinding niet rendabel kon zijn. "Een tijdelijke pauze die niets verandert aan onze strategie" van lijnvluchten naar China, benadrukte topman Niky Terzakis toen.

Sindsdien worden de vliegtuigen van Air Belgium (vier Airbus A340's) alleen ingezet voor vluchten voor andere maatschappijen, zoals British Airways.

Maar ondanks die activiteiten zijn de netto-activa van de maatschappij gedaald tot minder dan de helft van het kapitaal, zo staat in de kranten. Daarom staat er donderdagnamiddag een buitengewone algemene vergadering op de agenda.

Cobalt Air stopt met vliegen

De Cypriotische luchtvaartmaatschappij Cobalt Air heeft in de nacht van woensdag op donderdag alle activiteiten al stopgezet, meldt ze op haar website. Cobalt Air spreekt van een “opschorting van de activiteiten voor onbepaalde duur”. Volgens mediaberichten slaagde de maatschappij er niet in een akkoord te bereiken met een potentiële Europese investeerder.

De lowcostmaatschappij begin in de zomer van 2016 te vliegen. In 2017 werd een verbinding opgestart tussen Larnaca en Brussels Airport, maar die route was momenteel niet meer actief.

Begin oktober staakte al de Scandinavische budgetvlieger Primera Air zijn activiteiten, nadat het bankroet was aangevraagd. Primera Air was van plan in 2019 rechtstreekse vluchten aan te bieden vanuit Brussel naar de VS.