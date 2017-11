Black Friday verpulvert alle verkooprecords KVE

18u42

Bron: Comeos 0 REUTERS Economie Black Friday is 'Golden Friday' gebleken voor de Belgische handelaar. Uit een rondvraag van Comeos, de federatie voor handel en diensten, zijn vandaag alle verkooprecords gesneuveld. Vanmiddag noteerden de winkels al een toename van de transacties met bijna 20 procent ten opzichte van de vorige Black Friday.

Zowat alle handelaars hebben vandaag deelgenomen aan de actie: van elektro over fashion tot speelgoed en interieur. Zelfs de supermarkten hadden vandaag speciale acties opgezet ter gelegenheid van Black Friday.

Webshops hebben vastgesteld dat de klanten gisterennacht zijn opgebleven om net na middernacht de bestelling te kunnen plaatsen. Een van de grootste webwinkels van België en Nederland heeft nu al de beste verkoopdag in de geschiedenis van het bedrijf achter de rug met drie keer meer bezoekers dan Black Friday 2016 en vandaag zelfs meer verkopen dan op de topdag van vorig jaar op Kerstmis.

Black Friday belangrijker dan solden

Het succes vertaalt zich in het aantal transacties dat is toegenomen met 19 procent ten opzichte van vorig jaar. Dominique Michel, ceo van Comeos: “De voorlopige resultaten overtreffen al onze verwachtingen. Het toont ook aan dat het concept veel ruimer is dan de traditionele solden die vooral een verhaal van de fashion zijn. Nu is het een unieke actie maar dan wel in alle mogelijke sectoren. De consument kan er alleen maar bij winnen.”

Consument kan nog tot en met maandag profiteren

Het is duidelijk dat alle consumenten vertrouwd zijn met het concept van Black Friday. Het verkoopfeest gaat verder de volgende dagen want het officiële sluitstuk is pas op maandag voorzien met Cyber Monday. Tot dan lopen de meeste kortingen door.

AFP