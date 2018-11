Black Friday breekt record met 8,2 miljoen elektronische transacties Redactie

26 november 2018

18u30

Worldline, Europees marktleider op het gebied van betaal- en transactiediensten, heeft op Black Friday 8,2 miljoen elektronische transacties geregistreerd. Dat is 15 procent meer dan op een doordeweekse vrijdag en een stijging van 12 procent in vergelijking met hetzelfde event van vorig jaar, zo meldt Worldline.

Het effect van Black Friday is volgens Worldline opvallend duidelijk zichtbaar in de e-commerce, met een stijging van 65 procent in vergelijking met de vrijdag voor het shoppingevent van vorige week.

Soldenperiode

In de VS staat Black Friday al jaren bekend als de soldenperiode na Thanksgiving, maar het betaalverkeer toont aan dat ook de Belg overstag gaat.

Black Friday, oorspronkelijk louter een hoogdag voor de e-commerce, wordt volgens Worldline ook voor fysieke winkels een belangrijke afspraak. Worldline registreerde ruim 10 procent meer transacties dan op een normale vrijdag en 12 procent meer dan gedurende hetzelfde event vorig jaar.

De Belgen hebben bovendien ook nog tijdens het weekend genoten van de voordelen van Black Friday. Ze hebben 10 procent meer transacties uitgevoerd in vergelijking met hetzelfde weekend vorig jaar. Op 23 november om 12u15 registreerde Worldline een piek van 13.771 transacties op één minuut.