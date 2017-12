Bitcoinkoers niet te stuiten: nu al meer dan 12.500 dollar TT

10u23

Bron: Belga 0 Photo News Economie De koers van de bitcoin is vanmorgen voor het eerst tot boven de 12.000 dollar gestegen. De waarde van de digitale munt steeg op het handelsplatform Bitstamp naar 12.503 dollar. De aankondiging van de spoedige invoering van bitcoin-futures, heeft de cryptomunt nog meer wind in de zeilen gegeven.

De Amerikaanse toezichthouder CFTC had vrijdag het licht op groen gezet voor die futures. De in Chicago gevestigde beurs CBOE (Chicago Board Options Exchange) wil ze eind deze week al in omloop brengen. Een week later zal ook de grotere Chicago Mercantile Exchange Group (CME) volgen. Ook in Japan wordt intussen de invoering van futures op bitcoins overwogen.

Met de instelling van die futures, worden de bitcoins meer mainstream gemaakt. Futures maken het mogelijk om te speculeren op een koerswijziging van de munt, waardoor ook geld te verdienen valt met een waardevermindering van de bitcoin.

De cryptomunt heeft de jongste maanden een opvallend stijging doorgemaakt. Begin dit jaar was de munt zowat 1.000 dollar waard, midden oktober werd de kaap van 5.000 dollar gerond. Verschillende economen hebben de voorbije dagen echter gewaarschuwd dat een investering in de bitcoin erg risicovol is.

De bitcoinkoers van het afgelopen jaar.