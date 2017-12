Bitcoin zet opmars voort: al meer dan 14.000 dollar waard TK

08u24

Bron: Belga 0 REUTERS Economie De bitcoin lijkt niet te stoppen. Afgelopen nacht ging de koers van de virtuele munt in een rotvaart over de 13.000 en zelfs 14.000 dollar. Op een maand tijd werd de bitcoin zo al meer dan 40 procent duurder. De koersstijging trekt ook criminelen aan: vanmorgen raakte bekend dat een bitcoinmarktplaats werd gehackt.

De koers staat nu op 14.399,99 dollar, een nieuw absoluut record. ASX Ltd., het belangrijkste platform voor aandelen en derivaten in Australië, gaat voortaan ook blockchain-technologie gebruiken om transacties met bitcoin te verwerken. Dat zou de munt nog een extra boost kunnen geven, menen analisten. Hetzelfde geldt voor een test door het Lightning Network, waardoor er makkelijker met de virtuele munt betaald zal kunnen worden.

Maar er is ook minder goed nieuws: NiceHash, een marktplaats waar de bitcoin wordt verhandeld, werd overvallen door hackers. De schade is nog niet bekend. Het bedrijf is nog aan het uitzoeken hoeveel bitcoincodes de criminelen precies hebben buitgemaakt. De website werd voor 24 uur stilgelegd. Mogelijk zou er bij de diefstal een digitale portemonnee met meer dan 60 miljoen dollar zijn gehackt.