Bitcoin zakt weer onder de 10.000 dollar

10 februari 2020

17u37

Bron: ANP 0 Economie De bitcoin was gisteren voor het eerst in maanden meer dan 10.000 dollar waard. De vreugde was van korte duur, want vandaag volgde een correctie. De koers zakte van ruim 10.100 dollar naar 9.800 dollar.

De waarde van de bitcoin is sinds het begin van het jaar met ongeveer 40 procent gestegen. Wellicht hebben beleggers nu besloten om de stijging te verzilveren en bitcoins te verkopen, nu de grens van 10.000 is gepasseerd.

De bitcoin profiteert van een stijging op de aandelenbeurzen. Beleggers hebben meer zin in risicovolle beleggingen. Anderen zouden de bitcoin juist zien als een veilige haven in onrustige tijden. Kenners denken dat de koers van de bitcoin en andere cryptomunten zoals de ethereum dit jaar nog verder kan stijgen. In december 2017 piekte de waarde van de bitcoin nog op circa 20.000 dollar. De waarde van de digitale munt toont vaak grote schommelingen.