Bitcoin zakt weer onder 15.000 dollar jv

08u32

De bitcoin beleefde vanochtend weer een wilde rit. De virtuele munt speelde meer dan 12 procent kwijt en noteerde weer onder de 15.000 dollar.

Eerder in de sessie werd nog een nieuw record aangetikt van 16.666,66 dollar per bitcoin. Begin dit jaar kostte de bitcoin nog zo'n 1.000 dollar. Omdat er sindsdien meer aandacht voor de munt kwam, stapten er ook meer speculanten in en ging de koers met horten en stoten verder omhoog. Critici noemen de digitale munt echter een bubbel en waarschuwen dat die elk moment kan barsten.

Stijgingen en dalingen met meer dan 10 procent of zelfs tientallen procenten komen al veel langer voor bij de bitcoin. Dat maakt dat mensen veel winst kunnen maken als zij op het juiste moment instappen. Aan de andere kant levert het ook flinke risico's op bij een slechtere timing.

De huidige waarde van de munt betekent ook dat de absolute waarde in dollars of euro's meer schommelt. Zo komt een stijging met 10 procent bij een waarde van 3.500 dollar nog neer op een winst van 350 dollar. Bij de huidige koers van 15.000 dollar is het echter een stijging van 1.500 dollar. Daardoor worden de duizendtallen steeds sneller gepasseerd.