Bitcoin zakt tot onder de 6.000 dollar jv

14 augustus 2018

08u27

Bron: anp 0 Economie De waarde van de bitcoin is tot onder de 6.000 dollar gezakt. De eerdere twijfel bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC over het toestaan van een zogeheten exchange traded fund (ETF), dat de waarde van de bitcoin volgt, zet de koers van de digitale munt al enige tijd onder druk.

De koers was de afgelopen tijd juist opgelopen op speculaties dat er ETF's in de maak zouden zijn. Die zouden beleggen in de belangrijkste cryptomunt makkelijker moeten maken en daarmee de handel aanjagen. De SEC stelde vorige week zijn beslissing uit over het al dan niet toestaan van ETF-initiatieven voor bitcoin. Daarna verloor de munt rap aan waarde.

De bitcoin was vanochtend volgens Coinmarketcap 6.025 dollar waard, wat een daling van bijna 6 procent betekende ten opzichte van een dag eerder. Eerder op de dag zakte de munt tot onder de 6.000 dollar. Ook andere cryptomunten als ethereum, bitcoin cash en litecoin verloren stevig aan waarde.